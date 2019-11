Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urmeaza sa paraseasca sectia de terapie intensiva miercuri, la o zi dupa ce a suferit o interventie chirurgicala pentru indepartarea unui anevrism, a declarat purtatoarea sa de cuvant, Mina Andreeva.

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, in varsta de 64 de ani, va fi operat pe 11 noiembrie pentru un anevrism, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. ''Presedintele Juncker va fi supus unei interventii chirurgicale pe 11 noiembrie pentru tratarea unui anevrism'', a declarat purtatoarea…

- Viorica Dancila l-a propus pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european, scrisoarea catre Bruxelles urmand sa fie trimisa marți, a anuntat aceasta, la Cluj-Napoca. Intrebata marți, la ieșirea din Primaria Sandulești, județul Cluj, despre informațiile potrivit carora Victor Negrescu ar fi propunerea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a criticat joi pe care „care se joaca cu focul” refuzand vaccinarea, in cadrul primului „summit mondial” organizat la Bruxelles impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe fondul recrudescentei cazurilor de boli precum rujeola, relateaza…

