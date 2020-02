Stiri pe aceeasi tema

- Formeaza generația Bumerang- cei care se duc la studii și apoi revin și locuiesc cu parinții. Sau pentru ca vor sa stranga bani de-un avans pentru primul lor credit din care sa-și ia o casa. Sau pur și simplu pentru ca nu-și permit sa stea singuri cu chirie. Și sunt mulți, informeaza Hotnews.ro , intr-o…

- Tragedia petrecuta joi dimineața, pe strada Carpaților, din Brașov, cand un barbat care a cazut in gol de la etajul 10, cu fetița sa, in varsta de 3 luni si jumatate, ridica multe semne de intrebare, iar familia nu-și explica ce s-a intamplat și procurorii cauta explicații. Barbatul, in varsta de 37…

- "Cine are parinti, pe pamant nu in gand. Mai aude si-n somn ochii lumii plangand.." Drum lin mama scumpa..ai plecat cu jumatate din inima mea", a scris Lora pe pagina sa de Facebook. Devastata din cauza pierderii, vedeta a facut publica alaturi de mesaj doar o imagine cu o lumanare.…

- Parinții unui elev de clasa a V-a de la Școala Nr. 181 din București au dat in judecata școala dupa ce copilul lor a fost batut de un coleg și a ajuns la spital, iar conducerea unitații a incercat sa mușamalizeze cazul, informeaza Hotnews. Copilul a fost batut chiar in fața unei profesoare, care nu…

- Oana Roman anunța la finele anului trecut ca s-a desparțit de soțul sau, Marius Elisei, tatal fetiței sale, Isabela. Cu toate ca nu s-a pus problema divorțului pana acum, cei doi nu mai locuiesc impreuna. Oana Roman a organizat o petrecere cu ocazia mutarii in noua sa casa, iar alaturi, pe langa prieteni,…

- Si-a petrecut toata copilaria in spitale, inconjurat de halate albe, dar a gasit singur remediul impotriva oricarei dureri: cartile. Andrei se lupta cu o boala degenerativa, dar mai are un aliat care il face invincibil: calculatorul.

- In spitalul din Onești este frig chiar daca afara ninge, a spus o mama a carui copil s-a imbolnavit și mai tare din aceasta cauza, dupa ce a fost internat cu pneumonie, arata Hotnews. Femeia a incercat sa izoleze ușa de la salon cu un cearșaf, pentru a pastra caldura, dar i s-a interzis acest lucru,…