Jumătate dintre angajații Primăriei Târgu Mureș sunt înrudiți Potrivit surselor Ceasul Cetații, un site regional pentru Transilvania, jumatate dintre angajații Primariei Targu Mureș sunt rude. Unii lucreaza și-n familie intr-un intreg departament. Datele ar exista intr-un raport de audit in biroului primarului Zoltan Soos, dar acesta inca nu a reacționat. Mai mult, angajarile ilegale din trecut și din prezent sunt și ele in raport. Intr-o emisiune televizata , primarul municipiului Targu Mureș a discutat despre ancheta Recorder privind aranjarea angajarilor și a promis ca va verifica pe ultimii cinci ani cum au fost facute concursurile sau au ajuns pe diverse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

