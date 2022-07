Politologul Serghei Markov, un apropiat loial al liderului de la Kremlin, a afirmat ca „peste jumatate” dintre ministrii rusi vor sa-l destituie pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Daily Star. Intr-un interviu acordat publicatiei rusesti Kazan Business Gazeta, fostul consilier apropiat al lui Vladimir Putin a afirmat ca exista tot mai multe diviziuni intre oficialii […] The post Jumatate din Guvernul rus, gata sa-l tradeze pe Putin pentru americani, sustine un fost consilier al liderului de la Kremlin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…