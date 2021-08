Julie Mayaya este singura, deși urma sa se casatoreasca in curand. Artista a marturisit ca ea și logodnicul ei nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune și ca, surprinzator, se simte foarte bine in postura de femeie singura. S-ar parea ca incidentul cu inelul pierdut in mare a fost un semn ce prevestea regandirea planurilor de viitor ale celor doi.