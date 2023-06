Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Julian Sands, cunoscut pentru rolurile sale in seriale precum „24” și filme ca „A Room with a View” și „The Killing Fields”, a fost gasit mort dupa ce a fost dat disparut in ianuarie in munții San Gabriel din sudul Californiei.

- Politia din statul american California a confirmat decesul actorului britanic Julian Sands, care disparuse in timpul unei drumetii montane, la inceputul anului, anunța Rador.Ramasitele sale au fost descoperite sambata de o echipa de muncitori, iar analizele ulterioare au confirmat identitatea victimei.…

- Ramasitele umane gasite in muntii din California au fost confirmate ca fiind cele ale actorului britanic Julian Sands, care a disparut in ianuarie in timpul unei drumetii, scrie BBC.Excursionistii au gasit ramasitele sambata, a anuntat politia, iar acestea au fost acum identificate oficial, conform…

- Julian Sands, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici, a disparut in urma cu șase luni intr-o zona montana din California. De atunci nu se mai știe nimic de marele actor, insa recent au fost gasite ramașițe umane in acea zona in care a fost dat disparut, astfel ca anchetatorii vor incepe procesul…

- Ramasite umane au fost descoperite de excursionisti in zona Muntelui San Antonio din California, in apropierea locului in care actorul britanic Julian Sands a fost dat disparut in urma cu cinci luni, au anuntat duminica autoritatile locale, relateaza AFP, scrie Agerpres.Ramasitele umane au fost gasite…

- Ramașițe umane au fost gasite sambata in sudul Californiei, in apropierea zonei in care anchetatorii l-au cautat pe actorul britanic Julian Sands, dat disparut inca din ianuarie, scrie CNN.

