Julia Michaels a lansat piesa Sorry To Me Too

Julia Michaels a lansat piesa “Sorry To Me Too”. Producția optimista a piesei contrazice analiza cruda a Juliei despre o desparțire, inainte de a-și cere scuze și de a merge mai departe cu capul sus. Inca o data, ea face un salt creativ, aplecandu-se spre un ritm pe cat de frenetic și de nelinistit, pe atat de dansabil. „Noua muzica pe care o pregatesc este despre procesul de doliu al unei desparțiri. O sa ma auzi dezvaluind ce s-a intamplat, unde a mers prost, incercand sa nu ma invinuiesc și revenind la viața fara aceasta persoana despre care credeam ca va fi in ea pentru foarte mult timp”,…