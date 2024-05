Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani și-a pierdut viața, luni, 13 mai, dupa ce autoturismul in care se afla, condus de prietenul ei care abia iși luase permisul s-a rasturnat, in județul Timiș, relateaza Opinia Timișoarei.Accidentul s-a petrecut pe DN 59 A, la ieșirea din comuna Sacalaz, 10 kilometri vest de Timișoara,…

- Reyna Hernandez, din Washington, a fost gasita fara viața intr-un cimitir din Mexic, in martie, la cateva zile dupa ce prietenii ei și familia au dat-o disparuta, conform People.Iubitul ei, Louie Hernandez, in varsta de 61 de ani, este acum acuzat de crima.

- Un șofer de camion și-a intrerupt calatoria dupa ce la trecerea frontierei i-a fost ridicat permisul de conducere, care era falsificat. Potrivit informațiilor barbatul ar fi cumparat permisul cu 500 de euro. Cazul a fost inregistrat ieri, 30 aprilie 2024, in punctul de trecere a frontierei Cahul, pe…

- In timp ce tatal lui conduce o mașina de 400 de mii de euro, fiul se plimba pe bicicleta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe ”urmele” lui Cezar Vizan, baiatul celui supranumit “cel mai bogat director din Ministerul Transporturilor”, și l-au surprins in…

- In noaptea de luni spre marți, la ora 01:20, polițiști de la Poliția Orașului Oravița au observat in trafic, pe strada Zona Garii din oraș, un autoturism inmatriculat in județul Timiș, condus de o persoana care, in momentul in care a observat autospeciala de poliție, a incercat sa se indeparteze, virand…

- ACCIDENT rutier pe DN1, la Mahaceni: O șoferița din Turda a pierdut controlul asupra mașinii și a ajuns pe un camp ACCIDENT rutier pe DN1, la Mahaceni: O șoferița din Turda a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul asupra mașinii și a ajuns pe un camp O șoferița din Turda a ajuns la spital dupa…

- Un accident devastator s-a produs, vineri dupa-amiaza, in Satu Mare. Un tanar de 27 de ani a murit in timp ce se afla la volanul mașinii sale, dupa ce autoturismul a fost distrus complet, in urma impactului cu un stalp. Medicii l-au resuscitat, dar fara succes.

- Un accident rutier teribil a avut loc in județul Cluj. Un șofer in varsta de 49 de ani, care se afla la volanul unei dube a Poștei Romane, și-a pierdut viața intr-un accident provocat de un barbat cu permisul suspendat, aflat la volanul unui TIR.