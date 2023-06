Judetul Tulcea: Teren din amenajarea piscicola Iazurile, concesionat de Consiliul Judetean

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de supralargire a strazii Pacurari, inainte de pasajul Octav Bancila, au inceput in aceasta dimineata, motiv pentru care masinile circula bara la bara. In aceasta zona, au inceput lucrarile la amenajarea unei clinici medicale MedEuropa si a unui hotel al Continental Hotels. Cei doi investitori…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral inchiriaza un teren situat pe malul Dunarii pe raza comunei Ostrov judetul Constanta si a orasului Calarasi, judetul Calarasi. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Dobrogea…

- Potrivit unui anunt de participare la licitatie publicat in Monitorul Oficial cu numarul 86 din data de 10 mai 2023, Consiliul Judetean Tulcea concesioneaza un teren piscicol. Concret, este vorba despre un teren in suprafata de 1562,1970 ha 15.621.970 mp situat in Amenajarea piscicola Popina EC21, care…

- Anunț licitație – bunuri imobile. Teren intravilan, in suprafața de 600 mp, situat in Dumbravița. D.G.R.F.P. Timișoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 30.05.2023 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile: Cota actuala…

- Conform deciziei publicate in Monitorul Oficial, nr. 1852 din 25 aprilie 2023, Elena Whittingham, cetatean cipriot, a dizolvat si lichidat firma Alan Galatia Investment SRL. Societatea a fost fondata in anul 2009, la Pitesti, de catre persoana mentionata. Ea era si asociatul unic al companiei ce activa…

- Potrivit anuntului publicat la data de 7 aprilie 2023 in Monitorul Oficial, Primaria orasului Techirghiol scoate la licitatie sase terenuri intravilane. Este vorba despre:1. teren intravilan in suprafata de 600 mp, situat in orasul Techirghiol, Str. 9 Mai nr. 85, Cartier Nenciu Stoian Ps 273 5 4, pateu…

- Obiectul dosarului a fost obtinerea tutela administrativa pe dispozitia nr.76 13.05.2022 emisa de primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu Magistratii de la Tribunal au anulat dispozitia nr. 76 13.05.2022 privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de secretar general al comunei Ciobanu…

- Administrația locala din Alba Iulia a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru amenajarea și intreținerea zonelor verzi din municipiu. Contractul este imparțit pe doua loturi. Valoarea totala a contractului este estimata la 32 de milioane de lei, fara TVA. Obiectul…