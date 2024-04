Comuna Cuza Voda organizeaza licitatie publica pentru suprafete de teren extravilan

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Cuza Voda, in baza H.C.L. nr. 65 ,66 ,68 2024, organizeaza licitatie publica in data de 10.05.2024, orele 13:00 in vederea vanzarii urmatoarelor suprafete de teren intravilan extravilan astfel: imobil ndash; teren, situat in intravilanul UAT Cuza Voda, strada Medgidiei nr. 1B , lot 1…

- Primaria comunei Corbu, judetul Constanta, scoate la licitatie un imobil ndash; teren in suprafata de 4.027 mp, situat in comuna Corbu, strada Cameliilor nr. 20, satul Corbu, judetul Constanta, numar cadastral 117511, inscris in cartea funciara cu nr. 117511, apartinand domeniului privat al comunei…

- Administratia Nationala ldquo;Apele Romane" A.B.A. Dobrogea Litoral, cod unic de inregistrare fiscala RO 23877359, cu sediul in Constanta, str Mircea cel Batran nr 127, tel nr. 0241 673.036, fax nr. 0241 673.025, organizeaza LICITATIE PUBLICA conform OUG 57 2019, HG 183 2020 actualizata pentru: Inchirierea…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 62 mp, situat in orasul Navodari, strada Sperantei fn, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 402,93 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 21050 mp, situat in orasul Navodari, strada Santierelor fn, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 91,81 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 220 mp, situat in orasul Navodari, strada D9 fn, lot 1, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 1285,68 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1812 mp, situat in orasul Navodari, b dul Navodari fn, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 90,48 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA POARTA ALBA, cu sediul in Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta, C.F. 4515239, tel fax: 0241 853228, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri intravilane in localitatea Poarta Alba, dupa cum urmeaza : 1. Parcela A811 2 2 A806 2 2,…