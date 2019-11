Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14-17 noiembrie, Maramureșul este promovat in cadrul Targului de Turism al Romaniei 2019, ediția de toamna, in scopul creșterii atractivitații turistice a județului. Cu acest prilej, Consiliul Județean Maramureș, in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii…

- In perioada, 14-17 noiembrie, la Romexpo, Bucuresti are loc Targul de Turism al Romaniei. Consiliul Judetean (CJ) Maramures va fi prezent si la aceasta editie de toamna, asa cum a facut-o de fiecare data in ultimii ani. Targul de Turism al Romaniei isi propune promovarea zonelor de atractie turistica…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta ordinara din 29 octombrie participarea judetului la realizarea proiectului „Dor de Romania – Maramuresul si Diaspora”, proiect care va consta in organizarea unui eveniment complex la Milano (Italia), in luna noiembrie a acestui an. La proiectul pentru care…

- In ședința ordinara a lunii octombrie condusa de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, alaturi de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dancuș și George Moldovan, dar și secretarul județului, Aurica Todoran, consilierii județeni au fost de acord cu participarea instituției la realizarea…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș. Se cauta muzeograf, șef laborator, bibliotecar, asistent medical și alte funcții contractuale. VEZI LISTA La nivelul Maramureșului s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale la unitați școlare din județ: Muzeograf S debutant – Muzeul…

- In perioada 26 – 27 octombrie 2019, sub egida ”Bun de Maramureș” s-a desfașurat cea de a doua ediție a ”Targului de Sfantul Dumitru”. Evenimentul a avut ca locație Muzeul Satului – ”Satul din deal” și a fost organizat de Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Consiliul…

- CJ Maramureș, partener in realizarea proiectului „Despre eroi, valori, repere la trei decenii de libertate și democrație in Maramureș” Vineri, 4 octombrie 2019, cu incepere de la ora 15.00, la Catedrala Episcopala ”Sfanta Treime” din Baia Mare, a avut loc simpozionul „Despre eroi, valori, repere la…

- Consiliul Judetean Maramures a anuntat rezultatul final la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale ”Liviu Borlan” Maramures. Astfel, singurul candidat inscris in cursa, Stefan Maris,…