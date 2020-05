Stiri pe aceeasi tema

- Satele galatene Toflea si Brahasesti, cu o populatie de aproximativ 9.000 de oameni, au fost introduse in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici...

- Satele Toflea si Brahasesti, din comuna Brahasesti, sunt locuite in proportie de circa 80% de cetateni de etnie roma, iar aproape o jumatate din populatie este plecata in strainatate sau s-a intors acasa in ultimele doua luni.

- Guvernul a decis construirea unui spital pentru tratarea bolnavilor de COVID la marginea celui mai mare oras al tarii, Abidjan. Desi unitatea era pe jumatate gata, cateva sute de protestatari furiosi au atacat aseara si au pus-o la pamant! Conform informatiilor publicate de Reuters, oamenii au fost…

- Doua cazuri de coronavirus au fost confirmate pana acum pe Insula Paștelui din Oceanul Pactific, unul din cele mai izolate locuri de pe planeta. Primul caz de COVID-19 confirmat pe insula guvernata de Chile este o femeie de 42 de ani, care in prezent este in stare stabila, scrie The Guardian.Nu este…

- Polițistul ieșean care s-a infectat cu coronavirus dupa o vizita in Varșovia și care este acuzat ca nu ar fi dezvaluit de la inceput celor de la DSP toate cluburile unde a fost inainte de a fi testat, a dezvaluit pe Facebook ca el este pacientul cu numarul 32.Razvan Milea a refuzat sa faca mai multe…

- Rezultatul testului COVID-19 pentru premierul Ludovic Orban este negativ, potrivit anunțului oficial facut, vineri seara, de Grupul de Comunicare Strategica. ”Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV. De asemenea, miniștrii…

- Ieri, niciun alt iesean nu a fost diagnosticat cu boala Covid 19. La Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva sunt patru persoane suspectate ca au fost infectate cu coronavirus, si alti patru pacienti deja confirmati ca au acest tip de virus. „Toti pacientii, au o stare generala buna, nu ne pun…

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni in lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit Arcgis, citeaza hotnews.ro.Pana acum, in afara de China, au fost raportate cazuri in 122 de țari.