Judetul Constanta: Pericol in trafic! Șofer depistat de doua ori in cateva zile baut la volan. Suspectul a ajuns dupa gratii Un barbat de 28 de ani din judetul Constnata s a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice dupa ce a fost depistat de doua ori in trafic conducand sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 august 2020 si 1 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, care a condus un autoturism in orasul Ovidiu in timp ce s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 25.08.2022, politistii din cadrul Postului de Politie Izvoarele au depistat si oprit in trafic, in afara localitatii Iulia, judetul Tulcea, un barbat de 52 de ani, din Tulcea, care conducea un autoturism. Potrivit IPJ Tulcea, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a stabilit…

- Un barbat de 33 de ani a fost depistat in trafic la Cogealac conducand un autoturism desi se afla sub influenta substantelor interzise. In plus, in masina suspectului oamenii legii au gasit si un pliculet cu o substanta vegetala. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 iulie a.c., in jurul orei 2.30,…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari cu privire la un barbat din Republica Moldova care conducea un autovehicul desi nu detinea permis de conducere avand dreptul de a conduce suspendat, informeaza, luni, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.In Punctul…

- Astazi 2 iulie a.c., politistii orasului Pantelimon au depistat un barbat in varsta de 38 de ani care, a condus un autoturism pe drumurile publice, respectiv pe strada Miorita din Pantelimon, fara a poseda permis de conducere.Potrivit IPJ Ilfov, de asemenea, barbatul a fost testat cu aparatele alcooltest…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui cetatean georgian, aflat la volanul unui TIR, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, care s-a dovedit a fi fals, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui cetatean georgian, aflat la volanul unui TIR, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, care s-a dovedit a fi fals, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Politistii au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 20 iunie a.c., in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat,…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Republica Moldova, procurat cu 200 de euro si care s-a dovedit a fi fals, informeaza,…