Judetul Constanta: Accident rutier la intrare in Harsova. Un autocar implicat. O victima, incarcerata

Stiri pe aceeasi tema

- O motoclicleta a fost implicata intr un accident rutier, la intrare in localitatea 2 Mai, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident…

- Carambol rutier in Eforie Nord, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme, in localitatea Eforie Nord, pe DN 39. In urma…

- Accident rutier la iesire din localitatea Techirghiol, spre Agigea, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta. Conform primelor informatii, a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme, la iesire…

- Accident rutier pe DN2A, comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta.Cadrele mediccale au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre un autoturism…

- Accident rutier la iesire din localitatea Tuzla, spre Costinesti. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, pe DN39, la iesire din localitatea…

- Accident rutier in judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un accident rutier, produs la iesire din orasul Harsova, spre Constanta. In urma…

- Accident rutier cu o victima in comuna Valul lui Traian. In urma cu cateva momente, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme in…

- Accident rutier grav pe DJ 391.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata la iesire din Topraisar spre Mereni, pe DJ 391.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, a…