Judeţ cu aer curat, ploi neutre şi date lipsă CARAS-SEVERIN – Nefiind determinati, indicatorii privind starea mediului nu pot fi nici confirmati, nici contestati! Daca am avut vreo neclaritate in ceea ce priveste evolutia factorilor de mediu in cursul lunii septembrie, acestea s-au risipit odata cu publicarea de catre Agentia pentru Protectia Mediului a Raportului lunar privind starea mediului in judet. Nu a avut loc nicio poluare accidentala si nici alte probleme deosebite. Caci, la fel ca-n basme, daca ar fi fost, s-ar fi povestit pana acum. Despre situatia statiilor automate de monitorizare a aerului din judet, 6 la numar, am tot povestit,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

