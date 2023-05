Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a decis repunerea cauzei pe rol pentru citarea paratului si la domiciliul avocatului care il reprezinta. Urmatorul termen a fost fixat la data de 7 iunie 2023, de la ora 11.00.Dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost chemat in…

- Inchisoare pe viața, cea mai aspra pedeapsa din țara noastra, este sancțiunea dispusa de Tribunalul Neamț intr-un caz de dublu omor. Pentru a se ajunge la aceasta soluție, magistrații au avut in vedere ca acuzatul și-a ucis fiica și fosta soție, timp de un deceniu și jumatate a reușit sa ascunda fapta,…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis azi, 28 aprilie 2023, condamnarea in prima instanta a unui barbat, din Cernavoda, suspectat ca si ar fi injunghiat sotia.Cel in cauza a luat opt ani si sase luni de inchisoare cu executare.Decizia de azi nu este definitiva Dosarul a fost instrumentat de…

- O profesoara care preda in acest moment la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu, din Lugoj, a fost condamnata la noua luni de inchisoare, dupa ce in urma cu aproape trei ani a batut un elev, la școala din Recaș la care preda in acel moment, relateaza portalul local de știri Lugoj Info.Profesoara de educație…

- Judecatorii s-au pronunțat in cazul profesoarei de la Liceul Tehnologic din Lugoj care a batut un elev de clasa a V-a. Copilul a avut nevoie de doua-trei zile de ingrijiri medicale. Profesoara a fost condamnata la noua luni de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei.Incidentul a avut loc in urma…

- O profesoara de la Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” din Lugoj a fost condamnata la noua luni de inchisoare, dupa ce, in urma cu cativa ani, a batut un elev, relateaza publicația locala Lugojinfo.ro. Sentinta, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, este definitiva. Pedeapsa a fost majorata de la 4 la…

- Laura Stifter a devenit acum 5 ani profesoara de religie la Colegiul National „Mihai Viteazul“ din Bucuresti si nu considera lipsa ei de vedere ca pe o problema in exercitarea profesiei de dascal. De ce exista raul in lume, de ce suferim o eternitate consecintele actiunilor noastre din timpul vietii…

- Colegiul Silvic ,,Bucovina" Campulung Moldovenesc a incheiat, la finalul lunii februarie, proiectul Erasmus +KA2 ,, La planete est notre preoccupation actuelle"", proiect de schimb interșcolar cu finanțare europeana in valoare de 23.740 euro. Proiectul s-a derulat in ...