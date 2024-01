Stiri pe aceeasi tema

- Parati in proces sunt Primarul Municipiului Constanta si Consiliul Local Constanta, iar reclamantul este avocatul constantean Dalila Cornelia Damgalin.Tribunalul a respins astazi, 21 decembrie 2023, cererea de suspendare a executarii hotararilor Consiliului Local Constanta nr. 121 2011, 258 2017 si…

- Curtea de Apel Targu Mureș a desființat parțial incheierea penala a Tribunalului Mureș și a decis, miercuri, 20 decembrie, ca Gliga Claudia, soacra edilului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, sa ramana in arest preventiv. Soțul acesteia, Gliga Petru Dumitru, va sta in arest la domiciliu, la casa celor…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Targu Mureș a preluat marți, 19 decembrie, cazul prabușirii internatului din Odorheiul Secuiesc, fiind deschis un dosar pentru ucidere din culpa și vatamare corporala. Luni, 18 decembrie, in jurul orei 17:00, un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron" din Odorheiul…

- Adunarea generala a judecatorilor Curtii de Apel Targu Mures a decis joi, 14 decembrie, intrarea, de indata, in forma de protest constand in dispunerea amanarii cauzelor, inclusiv amanarea procedurii verificarii si regularizarii cererilor, cu exceptia cauzelor cu caracter urgența. Motivele declanșarii…

- Administratorul special al SC Romcab SA Targu Mureș, Zoltan Prosszer (foto), a anunțat, in data de 29 noiembrie 2023, prin intermediul unui comunicat de presa facut public pe pagina web a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, ca "la data de 28 noiembrie 2023 Curtea de Apel Targu Mureș a admis Cererea…

- Socrii primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, raman in arest preventiv in dosarul in care procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ii acuza ca ar fi incercat sa dea o suma de bani rudei unui judecator astfel incat acesta sa pronunte o solutie favorabila intr-un dosar de coruptie care il vizeaza…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au respins cererea Primariei Constanta prin care solicita aproape 40 de milioane de euro de la inculpatii din dosarul Polaris Decizia nu este definitiva Hotararea a fost luata de completul de judecata format, potrivit datelor noastre, din Octavia Isabela Lupascu…