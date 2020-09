Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a admis marti o cerere depusa de Liviu Dragnea in care fostul presedinte al PSD a contestat decizia Penitenciarului Rahova de a-i retrage dreptul la munca in atelierul inchisorii. Magistratii au decis ca lui Dragnea i-a fost incalcat dreptul la munca, decizia fiind definitiva."In…

- Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, a anuntat ca a fost in vizita la Liviu Dragnea in inchisoare si ca acesta are probleme de sanatate, insa i se refuza dreptul la tratament. De asemenea, Stefanescu a precizat ca in zilele urmatoare avocatii acestuia vor organiza o conferinta de presa referitoare…