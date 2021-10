Cele patru persoane retinute de procurorii prahoveni in dosarul privind eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID raman sub control judiciar, dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia procurorilor la decizia Tribunalului de a nu accepta propunerea de arestare preventiva. In acelasi dosar sunt cercetate alte cateva zeci de persoane, unele dintre acestea rude intre ele, care ar fi cumparat certificatele false de vaccinare, anunța news.ro.

