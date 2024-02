Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat stabilirea probelor scrise din cadrul Examenului de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari. Conform datelor oficiale, in data de 30 ianuarie 2024, magistratii stagiari vor sustine proba scrisa la disciplinele Drept civil si Drept procesual…

- Comisia Pre-Vetting anunța ca a incetat evaluarea reluata a fostului judecator, Stanislav Sorbalo, candidat la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și in Colegiul disciplinar al judecatorilor al CSM din rindul judecatorilor, noteaza Noi.md. Potrivit Comisiei, dupa eliberarea…

- Judecatorii din Consiliul Superior al Magistraturii i-au scris președintei Inaltei Curți de Casație și Justiție o scrisoare deschisa, in care solicita raspunsuri cu privire la alocarea drepturilor salariale. Alina Corbu este intrebata de magistrații CSM procentul alocat pentru plata sumelor restante,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat convocarea Adunarii Generale a Judecatorilor pentru 1 martie 2024. Aceasta decizie a fost luata in cadrul ședinței de astazi, 29 decembrie. In timpul adunarii, vor fi discutate diverse teme importante, inclusiv prezentarea raportului de activitate…

- Judecatorii se vor convoca la Adunarea Generala in data de 1 martie 2024, incepand cu ora 10:00. Decizia a fost luata de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in ședința de astazi. In cadrul intrunirii vor fi aleși membrii CSM și ai organelor specializate din randul judecatorilor.

- Consiliul Superior al Magistraturii a inaintat propuneri și solicitari la Legii bugetului de stat pentru anul 2024. Avizul oferit nu a fost publicat, insa CSM spune ca propunerile sunt imperios necesare pentru funcționarea eficienta a sistemului judecatoresc din țara. Consiliul reamintește ca in Constituția…

- In cadrul intalnirii, magistratii si-au exprimat un punct de vedere cu privire la scrisoarea deschisa a presedintilor curtilor de apel vizand Ordonanta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pusa in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor in data de 13 decembrie…

- Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu un comentariu, dupa ce premierul Dorin Recean a dat citire numelor magistraților completului Curții de Apel care a anulat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale prin care Partidul „Șansa” a fost scos din cursa electorala. „Judecatorii instantelor…