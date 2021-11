Stiri pe aceeasi tema

- Sute de saci cu gunoi au fost stranși sambata din Padurea Dragoieni, din Targu Jiu, in cadrul campaniei „Let’s Do It, Romania!”. Acțiunea a fost organizata de Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare Gorj. La igienizare a participat și președintele Consiliului…

- Peste 6.000 de voluntari din județul Gorj s-au inscris pentru acțiunea „Let’s Do It, Romania!”, acțiune ce v-a avea loc sambata, 18 septembrie. Asociația „Let’s Do It, Romania!”, impreuna cu Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare Gorj, organizeaza sambata o campanie…

- Ziua de 10 septembrie 2021 marcheaza darea in folosința a noului modular ATI din curtea Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Primii 6 pacienți cu covid au fost transferați din pavilionul chirurgical in cursul dupa-amiezii și cazați in ceea ce a devenit secția exterioara a spitalului. „In cursul…

- Colegiul mureșean este unul dintre cele 12 unitați de invațamant care vor fi dotate cu un robot educațional prin proiectul „Roboți pentru școli!" derulat de Asociația „Descopera-ți pasiunea in IT". Robotul a intrat in posesia Colegiului dupa ce una din echipele de robotica formate din elevii acestuia…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj și instituțiile similare din județele Gorj și Hunedoara au decis inființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Conurbația Jiului“. Aceasta inițiativa locala inovatoare le va asigura celor 3 administrații partenere acces mai eficient la surse de finanțare nerambursabila…

- Deoarece legislația asociațiilor de proprietari nu stabilește altfel, datoriile unui locatar la bloc catre asociația de proprietari din respectivul imobil se prescriu in termenul general stabilit de Codul civil, respectiv in trei ani. Datorii pot aparea atunci cand vine vorba despre neplata cotelor…

- Ieri, 21 august 2021, a debutat, in comuna Horea, cea de-a XXVI-a ediție a „Zilelor Lemnarilor din Munții Apuseni”, eveniment susținut de Consiliul Județean Alba, Primaria și Consiliul Local Horea, Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, Ministerul Culturii, Asociația „Transcarpatica”, Arhiepiscopia…