- Tribunalul Argeș are o noua conducere. Judecatoarea Andreea Monica Prunaru va fi președinte 3 ani. Biroul de Informare și Relatii Publice al Tribunalului Arges aduce la cunoștința opiniei publice ca incepand cu data de 16 iulie 2021, Tribunalul Arges va avea o noua conducere, respectiv: președinte –…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii susține ca „a fost afectata independenta si impartialitatea judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti investiti cu solutionarea dosarului Colectiv” și a decis sesizarea procurorului șef DNA, Crin Bologa, „pentru a evalua posibilitatea…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicita reluarea procesului legislativ care permite organizarea concursurilor de admitere in magistratura, subliniind faptul ca situatia resurselor umane din justitie devine dramatica, iar mai multe instante din tara se afla "in pragul…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat in aceasta saptamana reincadrarea in functie doua judecatoare din Pitesti care s-au pensionat in noiembrie 2020. Ilenuta Badiceanu va reveni la Curtea de Apel Pitesti, iar Lorela Patricea Soare se va intoarce la Tribunalul Arges.

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Hotararea Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțata la data de 18.05.2021 in cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 și C-397/19, referitoare la mai multe intrebari prealabile inaintate…

- Exact in ziua in care Sectia pentru judecatori a CSM dezbatere solicitarea Inspectiei Juridiciare de suspendare din functie a unor judecatori care au avut postari si comentarii politice si jignitoare pe retelele de socializare, ministrul Justitiei le cere magistratilor sa nu taca. Coincidenta sau…

- Inspectia Judiciara solicita Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din functie a unor judecatori, pe perioada cercetarii disciplinare. Ancheta disciplinara a fost initiata ca urmare a publicarii de catre STIRIPESURSE.RO a serialului "Justice leaks", cu imagini…