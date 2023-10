Stiri pe aceeasi tema

- Anglia – Italia 3-1 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Harry Kane si Jude Bellingham au dat recital pe Wembley si au sarbatorit calificarea la EURO 2024. Ungaria avea nevoie de o victorie pentru a-si asigura calificarea, dar a remizat cu Lituania. Spania, Scotia, Franta, Anglia, Turcia, Belgia, Austria…

- Marți s-au jucat 7 meciuri din preliminariile EURO 2024. Anglia a invins Italia pe Wembley, scor 3-1, și s-a calificat la Campionatul European. Surpriza serii vine din Finlanda, unde Kazakhstan a caștigat, 2-1, și spera sa mearga la turneul final. ...

- Astazi s-au jucat 7 meciuri din preliminariile EURO 2024. Anglia a invins Italia pe Wembley, scor 3-1 și s-a calificat la Campionatul European. Surpriza serii vine din Finlanda, unde Kazakhstan a caștigat, 2-1, și spera sa mearga la turneul final. In meciul serii, Anglia a intors scorul impotriva Italiei…

- Anglia - Italia, meci contand pentru Grupa C din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, marti, 17 octombrie, de la ora 21:45, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Gareth Southgate, selecționerul Angliei, i-a luat apararea mijlocașului Jordan Henderson (33 de ani), dupa ce acesta a fost huiduit pe Wembley, la meciul cu Australia. Anglia a caștigat amicalul cu Australia, scor 1-0. Capitanul englezilor, in absența lui Harry Kane, a fost apostrofat de o parte a publicului…

- Jude Bellingham (20 de ani) a fost autorul unei duble in victoria lui Real Madrid cu Osasuna, scor 4-0. Mijlocașul englez a ajuns la 10 goluri marcate in tot atatea meciuri pentru „Los Blancos” și a fost ovaționat de suporteri la ieșirea de pe teren. Bellingham a egalat recordul vechi de 14 al lui Cristiano…

- Jude Bellingham a demontrat inca o data ca este un jucator urias! Mijlocasul englez a intors rezultatul primei reprize a partidei dintre Napoli si Real Madrid, cu un gol spectaculos si un assist. Napoli a deschis scorul prin Ostigard, dupa care Bellingham si-a intrat in rol. A dat o pasa perfecta la…

- Jude Bellingham (20 de ani) continua evoluțiile senzaționale pentru Real Madrid. Mijlocașul englez a punctat in meciul cu Napoli in urma unei curse senzaționale și a ajuns la 11 contribuții decisive in doar 9 partide in tricoul blanco. Cumparat cu 103 milioane de euro de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham…