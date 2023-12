Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ciobanu (63 de ani), antrenorul de la FC Botoșani, a confirmat declarațiile-șoc ale lui Eduard Florescu, care iși acuzase o parte din colegi ca s-au dat loviți inainte de meciul cu Oțelul, scor 2-0. La flash-interviu, Eduard Florescu, marcatorul ambelor goluri, a pus la indoiala accidentarile…

- Eduard Florescu (26 de ani), mijlocașul de la FC Botoșani, a inceput interviul cu glume dupa victoria cu Oțelul, 2-0, prima din acest sezon. Apoi l-a incheiat cu un atac la adresa colegilor. Eduard Florescu: „A venit Moș Craciun mai devreme” „A venit Moș Craciun mai devreme, il așteptam de mult timp.…

- Echipa FC Botosani a invins vineri, in deplasare, scor 2-0, formatia Otelul Galati, intr-un meci din etapa a 21-a a Superligii. Este prima victorie a sezonului pentru FC Botosani, potrivit news.ro.La Galati, gazdele au presat, dar nu au reusit sa marcheze sau sa produca ocazii mari de gol, iar moldovenii…

- FC Botoșani a invins-o pe Oțelul Galați, scor 2-0. Mihai Stoica a apreciat curajul aratat de Eduard Florescu in timpul interviurilor. Eduard Florescu a marcat ambele goluri ale victoriei Botoșaniului, iar la final s-a descatușat in fața microfoanelor. S-a luat de coechipieri și a dezvaluit ca „lanterna…

- Quentin Bena si-a dat un autogol uluitor in meciul cu Otelul! Jucatorul francez se afla singur, aproape de poarta, in minutul 53, atunci cand un balon centrat de Alex Pop a ajuns la el. Neincomodat de nimeni, in timp ce incerca sa respinga in corner, Bena si-a introdus mingea in propria poarta. Quentin…

- Dupa ce Gigi Becali a decis ca Mihai Lixandru (22 de ani) sa fie titular la FCSB, Mihai Stoica a dezvaluit și el care e jucatorul pe care-l vede indispensabil la echipa roș-albastra. Managerul general de la FCSB l-a numit pe mijlocașul Adrian Șut (24 de ani) ca fiind fotbalistul de baza al vicecampioanei.…