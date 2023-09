Stiri pe aceeasi tema

- A aparut verdictul specialistului dupa ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty pentru Petrolul, in meciul cu CFR Cluj, din etapa a 9-a a Ligii 1. Arbitrul de 39 de ani din Carei si-a atras critici dure dupa confruntarea din Gruia. Au fost doua momente in care jucatorii Petrolului au cerut lovitura de…

- Andrea Mandorlini o acuza pe FCSB de faptul ca este avantajata de arbitri. Tehnicianul formației din Gruia a facut o declarație uluitoare, chiar dupa ce Istvan Kovacs nu a acordat un penalty pentru Petrolul Ploiești, la partida de la Cluj. Meicul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu…

- Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit despre arbitrajul meciului Farul - FCSB 0-1, imediat dupa victoria ardelenilor cu Petrolul, scor 1-0. Deși ploieștenii ar fi trebuit sa primeasca doua penalty-uri in Gruia, neacordate de Istvan Kovacs, Mandorlini a vorbit despre ce s-a intamplat…

- Minutul 32 al partidei dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești a avut in prim plan o faza controversata, in urma careia prahovenii au cerut lovitura de la 11 metri. FOTO. Petrolul a cerut penalty in prima repriza a meciului cu CFR Cluj +1 FOTO In a doua jumatate a primei reprize a partidei din Gruia a…

- Gica Hagi a facut scandal dupa Farul-FCSB 0-1. Antrenorul campioanei a fost nemulțumit de prestația elevilor sai, dar și de decizia lui Sebastian Colțescu, care i-a acordat un penalty vicecampioanei. Partida dintre Farul Constanța și FCSB s-a incheiat cu scorul de 0-1 și a reprezentat derby-ul etapei…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…