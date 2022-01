Jucătorii de la Rapid s-au reunit. Programul nou-promovatei în cantonamentul din Antalya Douazeci si sapte de jucatori au fost prezenti, luni, la baza sportiva Electromagnetica din Capitala, la reunirea echipei Rapid. Lotul Rapidului pentru Antalya, cantonament in care se va pleca pe 5 ianuarie, nu cuprinde nicio noutate. Cei cinci jucatori trimisi la echipa a doua la finele anului trecut vor ramane la Bucuresti, astfel ca pentru completarea lotului pana la 25 s-a apelat la fotbalisti foarte tineri de la echipa a doua a clubului. Lotul Rapidului prezent la reunire pe 3 ianuarie 2022 PORTARIHorațiu Moldovan, Virgil Draghia, Valentin Margarit FUNDAȘICristian Sapunaru, Dragoș Grigore,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

