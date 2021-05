Stiri pe aceeasi tema

- Gala Met va avea anul acesta patru co-presedinti cu varste sub 30 de ani: cantareata Billie Eilish, actorul Timothee Chalamet, poeta Amanda Gorman si jucatoarea profesionista de tenis Naomi Osaka. Organizat in mod traditional la inceputul lunii mai, evenimentul a fost reprogramat in 13 septembrie,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 2.549.105 euro, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-2, pe compatrioata sa Misaki Doi, intr-o partida disputata vineri. Osaka, detinatoarea titlului la US…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 2 mondial, a explicat ca a avut nevoie de o pauza de o luna, deoarece avea nevoie "de putin calm" inainte de a veni la Madrid pentru a incepe sezonul pe zgura, suprafata pe care a inregistrat cele mai putine succese, informeaza AFP. Osaka nu a mai avut…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 2 mondial, a acces in optimile de finala ale turneului Miami Open (WTA), dotat cu premii in valoare totala de 3.260.190 dolari, in urma forfait-ului adversarei sale din turul al treilea, sarboaica Nina Stojanovic, care a acuzat probleme la coapsa…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA, nu va participa la turneul WTA 500 de la Stuttgart, competitie programata in perioada 17-25 aprilie, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro “Naomi Osaka isi va incepe sezonul pe zgura in Europa un pic mai tarziu, in mai”, au anuntat organizatorii.…

- Naomi Osaka nu se afirma evenimentele din viața privata, insa nu mulți știu ca sportiva de senzație traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un rapper celebru. Cei doi sunt firi total opuse, insa dragostea ii leaga fara urma de compromis.

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka (Japonia, nr. 3 WTA) s-a calificat in semifinalele Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, marti, la Melbourne, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (nr. 71 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida a durat numai 66 de minute, iar Osaka devine astfel prima…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka in doua seturi, cu 7-5, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Begu (30 ani, 79 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 16 minute, insa a…