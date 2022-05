Premierul britanic Boris Johnson doreste sa reinvie sistemul imperial de masura, folosit in mod traditional in Marea Britanie, ce foloseste livra sau unciile, intr-o miscare post-Brexit care divizeaza deopotriva publicul cat si afacerile, transmite Reuters. In aceeasi saptamana in care este sarbatorita implinirea a 70 de ani de la incoronarea reginei Elisabeta a II-a, guvernul britanic va lansa consultatii cu privire la modalitatile in care sa modifice legea cu privire la greutati si alte unitati de masura, dupa iesirea din Uniunea Europeana. In timp ce blocul european le solicita de obicei statelor…