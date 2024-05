Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrița a fost reținut sambata pentru 24 de ore, dupa ce a fost reclamat la poliție de propria fiica, deoarece ar fi amenințat-o cu bataia. Fața de barbat, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița au dispus luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile.…

- La data de 17 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 57 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea…

- Ce pedeapsa a primit romanca din Spania care și-a vandut fetița, in varsta de 12 ani, pentru suma de 4.000 de euro. Cați ani iși va petrece femeia in spatele gratiilor, dupa ce a incercat sa scape de o datorie.

- Elena Udrea traverseaza cea mai dificila perioada a vieții sale și spera ca va reveni cat mai repede alaturi de familia sa. Intre timp, fostul ministru a mai primit o lovitura grea direct dupa gratii, la care nu se aștepta. Și-ar fi dorit sa petreaca mai mult timp cu fiica ei, dar acest drept nu […]…

- Șoferul din Petroșani care in decembrie 2022 a intrat in plin intr-un grup de șase copii aflați pe trecerea de pietoni, provocand decesul unuia dintre aceștia, a primit o condamnare grea, de 13 ani și 10 luni de inchisoare.

- Chiar si atunci cand sunt in vacanta studentilor le place sa se implice in activitati interesante.De aceasta data, este vorba de fratii David student in anul II si Alexandru Manolescu student in anul IV . Ei au participat la o activitate dedicata Zilei Nationale a Lecturii, pe 15 februarie, la Colegiul…

- Un roman a fost gasit mort, in propria lui locuința, in Italia. Matteo avea o mulțime de prieteni și nimeni nu se aștepta sa se stinga din viața subit, astfel ca moartea lui a lasat multe semne de intrebare, dar și suferința. Iata ce au descoperit polițiștii, cand au intrat in casa lui!