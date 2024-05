Stiri pe aceeasi tema

- Le-a vandut iluzii. Un barbat, in varsta de 35 de ani, a reușit sa pacaleasca patru femei, pe care le-a cunoscut pe o aplicație de dating și s-a imbogațit cu circa 80.000 de lire sterline. Peter Gray, in varsta de 35 de ani, care a cunoscut mai multe femei pe Tinder, iar apoi le-a inșelat, a fost trimis…

- La data de 17 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 57 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea…

- Fotbalistul brazilian Robinho, condamnat in 2022 in Italia pentru viol, va executa pedeapsa de 9 ani de inchisoare in Brazilia, informeaza Gazeta Sporturilor, care citeaza Marca.Fotbalistul brazilian Robinho a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru viol in 2022 de Curtea de Casație din…

- Fostul fotbalist brazilian Robinho – condamnat la noua ani de inchisoare de catre justitia italiana pentru viol in grup – isi va ispasi pedeapsa in Brazilia. Sentința a fost dictata de Tribunalul superior de justitie din aceasta tara, relateaza agenția France Presse, citata de europafm.ro. Fostul atacant,…

- Peter Navarro, in varsta de 74 de ani, a fost condamnat anul trecut dupa ce a ignorat o citație din partea unei comisii a Camerei Reprezentanților SUA, care investigheaza revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. El este primul oficial din epoca Trump care a fost condamnat pentru ca a sfidat Congresul,…

- Un tanar de 25 de ani din comuna Malu Mare, recidivist, a fost condamnat definitiv pentru comiterea a cinci infractiuni de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Inculpatul a primit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru infractiunile comise. In decembrie 2021 si iunie 2022,…

- Patronul Transylvania Steak House, reputat local clujean, și fost consilier in Parlamentul Romaniei a fost condamnat, vineri, la cinci ani de inchisoare cu executare, de Tribunalul București, pentru traficul de influența de 600.000 de lei comis legat de afaceri cu material anti Covid. „In baza art.…