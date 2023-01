JTI scumpește țigările! Cât vor costa de acum Camel, Winston sau Sobranie Unul dintre cei mai mari producatori de țigari, JTI, va scumpi pachetele, incepand cu data de 10 ianuarie. Astfel, prețul crește va crește cu 0.5 lei. Astfel, un pachet de Camel sau unul de Winston va ajunge la 23 lei. Sortimentele de lux, Sobranie, vor costa 25,5 lei, releva datele analizate de Profit.ro. Liderul pieței, BAT, a efectuat la finalul anului trecut cea de-a patra scumpire din acest an, de 0,5 lei pe pachet, in prezent un pachet de Dunhill costand 25,5 lei, cu 2,5 lei mai mult decat la finalul anului trecut, iar unul de Kent 100, 24 lei, cu 2 lei mai mult decat la finalul anului trecut.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

