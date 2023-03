Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - CS Universitatea Craiova, derby-ul primei runde din play-off, genereaza un interes imens in randul suporterilor roș-albaștri. Din informațiile GSP.ro, organizatorii au hotarat sa deschida și inelul intermediar de pe Arena Naționala. FCSB - CSU Craiova se joaca sambata, de la ora 20:00, pe Arena…

- Faza controversata a derby-ului FCSB - CS Universitatea Craiova 1-1 continua sa provoace discuții, la 48 de ore de la partida de pe Arena Naționala. Ofside-ul milimetric vazut la faza premergatoare pauzei a schimbat intr-o oarecare masura cursul jocului, ținand cont ca oltenii n-au mai ramas in „10”…

- Malcom Edjouma (26 de ani) a deschis scorul in secunda 58 a infruntarii dintre FCSB și CS Universitatea Craiova. Este al treilea cel mai rapid gol al sezonului in SuperLiga. FCSB „a luat-o pe sus” pe CSU Craiova in disputa de pe Arena Naționala. David Miculescu, angajat ideal de Tavi Popescu, a avut…

- Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai…

- FCSB și CS Universitatea Craiova se infrunta duminica, de la ora 20:00, in derby-ul rundei cu numarul 26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. FCSB - CS Universitatea Craiova, live de la ora 20:00 Click AICI pentru statistici FCSB…

- Roș-albaștrii primesc vizita “Leilor” din Banie in acest final de saptamana, intr-un moment in care lupta la titlu poate lua orice turnura. Ne-am antrenat intens pe Betano pentru Derby-ul echipelor pe care le susținem și am pregatit pentru fanii ambelor formații modalitați inedite a se bucura la Cote…

- Suporterii Universitații Craiova pun la cale o deplasare numeroasa pentru duelul cu FCSB de duminica, unul cu implicații in lupta la varf din Superliga. FCSB - Universitatea Craiova se joaca duminica, de la 20:00, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB - Farul se infrunta in etapa cu numarul 23 din Superliga Romaniei. Gigi Becali a fost mai inspirat decat Gica Hagi la schimbari. FCSB a efectuat doua schimbari la pauza disputei de pe Arena Naționala. Alexandru Pantea i-a luat locul lui Deian Sorescu, iar Florinel Coman l-a inlocuit pe Malcom…