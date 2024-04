Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (25 de ani) este exponențial pentru FCSB in actualul sezon al Superligii. Preferatul lui Gigi Becali se afla la cea mai buna stagiune a carierei, iar contribuția sa in lupta pentru titlul de campioana este decisiva. Roș-albaștrii sunt lideri dupa prima etapa disputata in play-off, cu…

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (2-1), duminica seara, pe Arena Nationala, in prima etapa a fazei play-off a Superligii de fotbal. Liderul a deschis scorul prin Florinel Coman (11), dar tot el a comis un fault in propriul careu asupra lui Gabriel Debeljuh, pe care atacantul…

- FCSB și Rapid, echipele clasate pe primele doua locuri, se intalnesc in acest weekend, intr-un meci din ultima etapa a sezonului regular. Inaintea derby-ului de pe Arena Naționala, capitanul giuleștenilor, Cristian Sapunaru, a facut o serie de declarații. „Urmeaza un meci greu cu ocupanta locului intai,…

- Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a trait meciul cu Universitatea Craiova (1-1) la intensitate maxima. Rapid - FCSB se va juca sambata, 9 martie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport 1, DigiSport 1 și PrimaSport 1. Recunoaște ca „mi-a fost…

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul bulgar al Universitații Craiova, a decis sa renunțe la un jucator folosit foarte puțin in acest sezon din tabara „leilor”. Ocupanta locului 4 din Superliga Romaniei a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, in cursul zilei de duminica, ca fundașul dreapta Florin…

- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…

- Echipa FCSB a invins, duminica dimineata, cu scorul de 3-1, formatia LASK Linz, intr-o partida amicala disputata in Turcia.Pentru FCSB au punctat Luis Phelipe, Florinel Coman si David Miculescu. FCSB va disputa prima partida oficiala din 2024 pe 22 ianuarie, pe Arena Nationala, impotriva celor…