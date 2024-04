Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali e gata sa faca orice pentru a-l ține pe Florinel Coman (25 de ani) la FCSB. Și vrea sa-i dea un salariu dublu: 60.000 de euro pe saptamana. Florinel Coman este in cel mai bun moment al carierei. Are 15 goluri și 9 pase de gol in acest sezon de Superliga, fiind omul numarul 1 de la FCSB.…

- Florinel Coman, extrema de la FCSB, ar fi dorit de Al Duhail, din Qatar. Al Duhail, locul 6 in campionatul din Qatar, ar fi dispusa sa plateasca clauza de 5 milioane de euro. Și i-ar fi pregatit un salariu de doua milioane de euro lui Coman. „Florinel Coman e dorit de Al Duhail” „Coman are o oferta…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, i-a numit pe Alexandru Baluța (30 de ani) și Adrian Șut (24 de ani) drept jucatorii cei mai importanți din tabara roș-albaștrilor. Becali a spus ca echipa sa se poate descurca fara golgheterii Darius Olaru și Florinel Coman, insa absențele lui Baluța și Șut sunt…

- Mihai Stoica (58 de ani) a declarat ca extrema stanga Florinel Coman (25 de ani) nu ar fi trebuit sa joace in victoria celor de la FCSB cu Sepsi, scor 1-0, in runda #25 din Superliga. Vestiarul FCSB-ului a fost lovit de un virus, iar gripa a influențat evoluțiile mai multor jucatori. ...

- FC Argeș s-a desparțit și de ultimul jucator strain care prinsese retrogradarea rușinoasa din vara anului trecut. Dorian Bertrand, internațional de 30 de ani din Madagascar, platit regește de piteșteni, nu mai este incepand de luni fotbalistul alb-violeților. Gata, a plecat din Trivale și ultimul reprezentant…

- Mijlocașul lateral Deian Sorescu (26 de ani) i se va alatura lui Marius Șumudica in Turcia, la Gaziantep. Fotbalistul care poate evolua și ca fundaș de banda nu mai intra in vederile polonezilor de la Rakow, dupa ce aceștia l-au adus pe Erik Otieno, astfel ca Marius Șumudica a intrat pe fir și i-a convins…

- Tottenham este foarte aproape de a parafa transferul fundașului central roman Radu Dragușin, care ar urma sa incaseze un salariu stagional de 4,5 milioane de euro. Telenovela transferului internaționalului roman Radu Dragușin s-ar putea incheia in curand, Genoa fiind in negocieri avansate cu formația…

- Nikola Kalinic (35 de ani) a fost transferat de AC Milan, in 2018, pentru 22,5 milioane de euro. De la fotbalistul care uimea Europa, azi a ajuns sa țina capul de afiș al perioadei de transferuri pentru o poveste mai puțin obișnuita. Croatul este protagonistul unei afaceri cel puțin ciudate. El a ajuns…