Și iata ca au inceput! Medicul Flavia Groșan este acum ținta urii colegilor de breasla, dupa ce aceasta a dezvaluit ca protocoalele nu sunt chiar in regula și ca doctorii nu trebuie sa fie niște roboți. Este o dovada in plus ca solidaritatea de breasla funcționeaza doar cand le mor pacienții, nu și atunci cand […]