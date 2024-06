Ziua când Villarreal a ajuns la… Cocoşeşti! Clubul spaniol de prima liga Villarreal CF organizeaza, in acest weekend, un campus sportiv in Romania, in colaborare cu clubul privat Mx Pro Academy – condus de catre Ionuț Neagu! Cațiva antrenori ai clubului spaniol, care are una dintre cele mai puternice academii din lume, vor susține timp de 4 zile sesiuni de antrenamente și meciuri, dupa conceptul academiei Villarreal! Cei mai buni doi mici fotbaliști- selectați de catre staff-ul spaniol- vor beneficia de un turneu gratuit in Spania, alaturi de juniorii academiei Villarreal. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, urmeaza sa efectueze o vizita in luna iulie in Romania, pentru a participa, intre altele, si la semnarea acordului bilateral privind dubla cetatenie acordata romanilor din Spania, potrivit Agerpres.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, urmeaza sa efectueze o vizita in luna iulie in Romania, pentru a participa, intre altele, si la semnarea acordului bilateral privind dubla cetatenie acordata romanilor din Spania.

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca țara noastra atrage turiștii straini ca un magnet. Majoritatea sunt fascinați de orașele Romaniei, așa ca nu ezita sa le viziteze cat mai des. Este și cazul unui turist englez, care a ales sa vina pentru a doua oara in Romania. De data asta, a mers la […] The post…

- Romania, printre țarile cu cea mai mica speranța de viața din UE. Cine se afla sub noi in clasament Romania, printre țarile cu cea mai mica speranța de viața din UE. Cine se afla sub noi in clasament Romania este a 3-a țara cu cea mai mica speranța de viața din UE, doar doua țari fiind mai slabe la…

- "Reforma bugetara si regionalizarea teritoriala vor trebui facute in Romania. Cu adevarat, nu vor trebui facute strict ce-i sub 1.000 de locuitori. Trebuie o analiza foarte clara si trebuie venit cu un plan. Noi avem sistemul de administratie publica, sistemul INA, sistemul francez, de asta e si atat…

- Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja in Marea Britanie si Germania, au ridicat nivelul de alerta si in economia romaneasca iar multe dintre marile companii, in special cele care au operatiuni de export, au apelat la restructurarea preventiva a afacerilor, pentru…

- Se lucreaza in acest moment intens la noul pod peste Tisa de la Sighetu Marmației, ultimele informații primite de la Consiliul Județean indicand un grad de execuție al noului pod de 36%. Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean ne da asigurari ca „pana la finalul anului vom inaugura investiția!”.…

- Columbia, viitoarea adversara a Romaniei, va intalni Spania intr-un meci amical care va incepe la 22:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 3. Columbia - Romania are loc pe 26 martie, de la 21:30, liveTEXT pe GSP. ...