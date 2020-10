Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Florin Ilca, candidatul Alianței USR PLUS pentru Consiliul Local Timișoara, are 60 de ani, este nascut, lucreaza și locuiește in... The post Cornel Florin Ilca, candidatul Alianței USR PLUS pentru Consiliul Local Timișoara: Este pregatit sa devina o parte a schimbarii, una care sa transforme…

- Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, nu ia in calcul o revenire la clubul recent preluat de grupul spaniol condus de Pablo Cortacero. Omul de afaceri spune ca, in situația prezenta, nu ar fi dispus sa investeasca. Se intoarce Cristi Borcea la Dinamo? Fostul acționar a dat adevarul pe fața:…

- O sursa „Adevarul" a dezvaluit ca dupa ceremonia festiva cu ocazia careia au fost inmanate primele 100 de arme politistii beneficiari au fost nevoiti sa le predea, urmand sa le primeasca efectiv si sa le poata folosi doar dupa ce este urmata procedura legala, care presupune instructajul de utilizare,…

- Seful Comisiei pentru Afaceri Europene al Parlamentului german, Gunther Krichbaum, explica, intr-un interviu acordat Adevarul, care au fost criteriile in baza carora au fost impartite fondurile europene si pe ce principii ar trebui cheltuiti acesti bani.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, legat de romanii care nu cred ca exista COVID-19 si care, chiar cand sunt bolnavi, cer externarea, ca „iti vine sa-i dai dracului!“, scrie Adevarul.„Iti vine sa-i dai dracului pe astia care cer externarea din spital. Pai, n-ai vrut tu…

- Oliver Taylor, student la Universitatea din Birmingham din Anglia, are douazeci și ceva de ani, cu ochi caprui și un zâmbet ușor rigid.Profilele online îl descriu ca fiind un iubitor de cafea care a fost crescut într-o familie tradiționala evreiasca. Postarile sale de pe blog dezvaluie…

- Valentina Saygo, expert contabil, a explicat ca unii angajati aflati in somaj tehnic au avut nevoie de servicii medicale in aceasta perioada si au fost refuzati pentru ca apareau ca neasigurati. Saygo afirma ca este o problema a bazelor de date si transmiterea informatiilor de la ANAF catre Casa…

- "De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc. Am intrat in politica in 2016 impreuna cu alti oameni care nu mai facusera politica. (...) Dar de-atunci ceva s-a defectat in USR. Nu stiu ce mecanisme, ce miscari, ce jocuri, ce "agende" au facut…