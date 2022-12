Jorge face bani pe cârca Moșului! Pijamalele sale au avut mare căutare de Crăciun Jorge a avut ce bune sub brad caci pijamalele sale au devenit pentru multe familii ținutele preferate in ajunul Craciunului. Solistul și vedeta de televiziune a avut cel mai bun an de cand s-a dezvoltat in acesta afacere, linia sa de pijamale masculine dar și feminine. Pijamelele tematice au devenit ultima moda de Craciun, caci sublinizata relaxarea pentru confortul casei, ținute comode pentru sarbatori acasa, drept pentru care au devenit ideale drept idee de cadou. Pe numele sau George Papagheorghe, artistul, care și-a incheiat anul concertistic in stil mare, alaturi de Andra, in spectacolele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

