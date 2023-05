Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a finalizat in cursul lunii aprilie 2023 o investigație la operatorul Compania Naționala Poșta Romana S.A. și a constatat incalcarea dispozițiilor din Regulamentul GDPR. Operatorul a fost sancționat contravențional cu amenda in cuantum de 24.719,50 lei, echivalentul…

- Pe site-ul oficial al Primariei Alba Iulia au fost afișate miercuri, 3 mai, datele personale ale locuitorilor orașului care platesc taxe și impozite, incluzand CNP-ul și adresa completa a acestora. In urma scurgerii de informații, au fost deschise doua anchete: una primariei, iar alta a Autoritații…

- In septembrie 2020, Sorina M. a fost contactata pe Messenger de catre A.A., care a anuntat-o ca a primit prin posta o serie de documente care ii apartineau femeii. I le-a si trimis, fotografiate. Era vorba de acte bancare in care apareau numele si adresa ei, ca si date legate de contul curent, credite…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a finalizat in luna martie a acestui an o investigație la operatorul REGENCY COMPANY SRL, fiind constatata incalcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) prin raportare la art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.…

- Banca Transilvania, amendata cu aproape 10.000 de lei. Ar fi permis accesarea contului unui client de catre o ruda, din aplicație Banca Transilvania a fost amendata cu aproape 10.000 de lei pentru ca a permis accesarea neautorizata a contului unui client de catre o ruda, prin aplicația mobila. Autoritatea…

- Firma din domeniul medical Med Life SA, cu multe centre medicale deschise la nivel national cat si in Iasi, printre care si un spital privat, a primit o amenda de 3.000 de euro dupa ce a trimis din greseala unui pacient, pe langa buletinul de investigatie propriu, si rezultatele unor investigatii ce…

- AUR și USR au primit amenzi uriașe din partea Autoritații Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe motiv ca nu au respectat condițiile de prelucrare a datelor personale pe care le-au colectat. ”1. Autoritatea Naționala de Supraveghere a finalizat in luna februarie a anului…

- Doua firme din Iasi care acorda credite au primit amenzi drastice pentru incalcarea regulilor de protectie a datelor cu caracter personal. Si asta dupa ce hackerii au pus mana pe datele clientilor. Suma totala a sanctiunilor depaseste 5.000 de euro. Este vorba despre Finopro IFN SA si Integral Collection…