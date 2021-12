Jolie a cucerit publicul cu videoclipul piesei Zarurile! Cine e ea in realitate? Jolie a lansat videoclipul piesei “Zarurile” la sfarsitul lunii noiembre si are succes cu ea, caci are multi urmaritori care o apreciaza. Pentru aceasta piesa pustoaica model si dansatoare, a facut si un videoclip extrem de interesant pe care il puteti urmari in continuare. Andreea Ionela Roata cu nume de scena JOLIE, are aproape 13 ani, este nascuta in Lisabona si a crescut in Elvetia pana la varsta de 9 ani. Atunci parintii ei au revenit in Romania pentru educatia ei muzicala, pentru dorinta ei de a creste si de a trai in tara lor natala. Jolie a lansat videoclipul piesei “Zarurile” a carei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

