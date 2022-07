Stiri pe aceeasi tema

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…

- In urma cu 100 de zile in primele ore ale diminetii intr-un discurs preinregistrat Putin declansa invazia Ucrainei. Fortele rusesti ocupa in prezent 20% din teritoriul Ucrainei. Dupa ce la inceputul invaziei atacul a venit pe 3 fronturi( Nord, Est si Sud) acum rusii isi concetreaza fortele in atacul…

- Premierul britanic Boris Johnson a spus marți intr-un discurs prin videoconferința in fața parlamentului ucrainean ca Ucraina va caștiga razboiul cu Rusia și ca va reuși sa expuna „eroarea uriașa” pe care a facut-o Kremlinul cand și-a invadat țara vecina. Johnson a anunțat și ca Regatul Unit va acorda…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a promis presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, un ajutor militar suplimentar pentru a sprijini Ucraina in fata agresiunii ruse. In cursul unei discutii telefonice, Boris Johnson i-a oferit, de asemenea, presedintelui ucrainean „sprijin economic si umanitar…

