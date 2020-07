Atunci cand au fost expuse la virus, toate cele sase animale vaccinate au fost complet protejate de imbolnavirea plamanilor si cinci din sase au fost protejate de infectie, care a fost masurata prin prezenta virusului in nari, potrivit studiului publicat in revista Nature. ”Acest lucru ne da incredere ca putem testa vaccinul intr-o singura doza in aceasta epidemie si sa aflam daca are un efect protector asupra oamenilor”, a declarat dr. Paul Stoffels, directorul stiintific al J&J, intr-un interviu telefonic. Producatorul de medicamente a anuntat ca a inceput un studiu clinic pe oameni in faza…