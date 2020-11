Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Fantastic Beasts 3” este programat sa fie lansat in iulie 2022, a anuntat compania Warner Bros., care l-a fortat in urma cu cateva zile pe Johnny Depp sa demisioneze din franciza, dupa ce actorul a pierdut in prima faza procesul intentat tabloidului The Sun.

- LeBron James (35 de ani), starul echipei Los Angeles Lakers din NBA, a cumparat vila din Beverly Hills in care a locuit actrița Katharine Hepburn, decedata in 2003. Potrivit expansion.com, vedeta din NBA a platit 36,8 milioane de dolari, dupa ce in 2017 și 2019 a mai cumparat doua locuințe extravagante,…