Stiri pe aceeasi tema

- ”Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata in Europa Centrala si de Est, statele baltice si Rusia in aceeasi perioada”, arata Boston Consulting Group (BCG) in cel mai recent raport al sau, Global Wealth Report.…

- S-au ințeles la divorț pentru milioane de dolari! Averile sunt fabuloase la Hollywood, dar iata ca odata cu suma din conturi a starurilor crește și despagubirea pe care o platesc la divorț. Iata aici cateva exemple de divorțuri celebre cu ințelegeri de milioane de dolari! Johnny Depp și Amber Heard…

- Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic, informeaza Reuters,…

- Justitia britanica l-a autorizat joi pe actorul american Johnny Depp sa dea in judecata pentru defaimare tabloidul britanic The Sun, care l-a descris drept un sot violent, deschizand calea inceperii unui proces martea viitoare, relateaza AFP. Vedeta din "Piratii din Caraibe", in varsta…

- Sotia rapperului si producatorului muzical, Nicole, a depus actele de divort la Curtea Superioara din Los Angeles. Care este motivul? Oficial, Nicole, in varsta de 50 de ani, a invocat clasicele motive ireconciliabile.

- Celebrul rapper american Snoop Dog, 48 de ani, a dat lovitura. Artistul, protagonist al unei reclame pentru un serviciu online de livrare a mancarii, a incasat un bonus-record pentru a inregistra o melodie care dureaza fix un minut, informeaza The Sun.Se știe ca a avea o vedeta care sa iți promoveze…

- Gaz-System, compania care administreaza reteaua de gazoducte din Polonia, a semnat un acord in valoare de 280 de milioane de dolari cu grupul italian Saipem pentru constructia unui gazoduct care sa faca legatura intre Polonia si Danemarca via Marea Baltica, a anuntat luni presedintele Poloniei, Andrzej…