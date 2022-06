Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze „de partea gresita a istoriei”. Este o reactie la convorbirea telefonica dintre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, care a avut loc miercuri.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele…

- Directorul CIA, Bill Burns, a avertizat sambata ca președintele rus Vladimir Putin a mizat foarte mult pe a doua faza a razboiului sau din Ucraina și crede ca „dublarea” conflictului militar este in continuare cea mai buna cale pe care o are de urmat, scrie Reuters, conform blacknews.ro . Aceasta mentalitate,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat joi opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale, inclusiv cele impotriva Rusiei,…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat preocupare, marti, in legatura cu refuzul Beijingului de a condamna direct invazia militara rusa in Ucraina si a pledat pentru intensificarea cooperarii NATO cu parteneri din zona Asia-Pacific, in contextul ascensiunii Chinei, informeaza Mediafax.…

- Singura impotriva Occidentului, China incearca sa adune simpatie interna pentru Rusia, care, crede Beijingul, este o victima, și nu agresor. Partidul Comunist din China organizeaza, in contextul razboiului din Ucraina, o campanie ideologica care vizeaza oficiali și studenți, pentru a transmite un mesaj…

- Rusia va iesi mai slabita si mai izolata din conflictul cu Ucraina, a declarat un inalt oficial al Pentagonului, care anticipeaza ca rușii vor ramane in curand fara muniție de precizie și vor folosi bombe nedirijate. „Cred cu un grad ridicat de certitudine ca Rusia va iesi din Ucraina mai slabita decat a…