Stiri pe aceeasi tema

- Viața politica și sociala din Statele Unite in perioada interbelica, mai ales in anii „deceniului furtunos” (1920 - 1930), a fost marcata de mari scandaluri in care au fost implicate personalitați politice și economice de marca.

- SUA vor deveni in urmatoarele luni ''liderul'' accesului mondial la vaccinul impotriva COVID-19, dupa prime contributii pentru Mexic si Canada, a declarat luni secretarul de stat american Antony Blinken, citat de AFP, potrivit AGERPRES. Washingtonul a anuntat deja acorduri pentru a trimite…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni numirea a doua femei la conducerea unor comandamente militare, urmand ca acestea sa devina a doua si, respectiv, a treia femeie care vor detine functii militare la acest nivel inalt in Statele Unite, informeaza AFP. General in cadrul fortelor aeriene, Jacqueline…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va semna duminica un ordin executiv pentru a facilita accesul la vot americanilor cu ocazia comemorarii a 56 de ani de la "Duminica sangeroasa" ("Bloody Sunday"), cand un mars pentru apararea dreptului de vot al minoritatilor a fost reprimat violent de politie la Selma…

- Deficitul de semiconductori, amplificat de pandemia de coronavius a fost si subiectul unei intalniri dintre Biden si un grup de parlamentari americani bipartizani. Decretul prevede lansarea imediata a unei perioade de evaluare, de 100 de zile, a lanturilor de aprovizionare pentru patru produse de importanta…

- Roverul NASA Perseverance a ajuns in siguranța pe Marte, dupa ce a strabatut aproape 480 de milioane de kilometri, iar echipa de la sol a izbucnit in urale si aplauze, arata CNN . NASA a publicat pe contul de Twitter momentul in care roverul Perseverence ajunge pe suprafata planetei Marte. Miss my landing?…

- Presedintele american Joe Biden indeamna Congresul sa actioneze „acum” pentru a limita circulatia armelor de foc in Statele Unite, la trei ani de la atacul armat in liceul Parkland din Florida, relateaza AFP.

- BRUXELLES, 12 ian - Sputnik, Marius Holdean. Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton i-a luat apararea lui Trump in disputa cu Twitter care i-a inchis contul, oficialul acuzand ca acest lucru s-a facut ”fara control legitim si democratic”. © REUTERS / JIM BOURGTrump, dupa blocarea…