Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Joe Biden va participa, miercuri, in Polonia, la o reuniune a liderilor din formatul NATO București 9, din care face parte și Romania. Președintele american va efectua o vizita la Varșovia, unde subiectul principal este sprijinul acordat Ucrainei, potrivit ambasadorului SUA in Polonia.

- „Ucraina nu are infrastructura militara moderna, dar au oameni! Daca nu trimitem echipamente militare in Ucraina in urmatoarele saptamani, Putin ar putea caștiga”, a spus președintele polon, Andrzej Duda.Presedintele Joe Biden va vizita Polonia in aceasta luna pentru a marca un an de la debutul invaziei…

- Fortele armate ale Ucrainei au declarat intr-o actualizare de seara ca fortele ruse au tras peste 100 de rachete in toata tara si au organizat 12 atacuri aeriene si 20 de bombardamente. Postarea de pe Facebook a spus ca 61 de rachete de croaziera au fost distruse. Ministrul Energiei, German Galuscenko,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. L’accolade de Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky a son arrivee sur le tarmac de Londres pic.twitter.com/qC4cUdnwm5 — BFMTV (@BFMTV) February…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…