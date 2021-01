Joe Biden va anunţa săptămâna viitoare ajutoare economice legate de Covid-19 de ordinul miilor de miliarde de dolari Biden a declarat, vineri, dupa prezentarea mai multor membri ai echipei sale economice, ca propunerile sale includ ajutoare pentru guvernele statelor si autoritatile locale care au probleme din cauza pandemiei, precum si un nou sprijin pentru oamenii care si-au pierdut locurile de munca si nu isi permit sa isi plateasca chiria. Biden a mai cerut cresterea salariului minim la 15 dolari pe ora, aceasta fiind una dintre promisiunile sale electorale, si acordarea unor plati directe de 2.000 de dolari. Democratii au inclus aceste plati in programul lor de sustinere economica, adoptat in decembrie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

