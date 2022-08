Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri. El a fost ucis in cursul noptii de sambata spre duminica in Afganistan in urma unei lovituri cu drona, aceasta fiind o noua lovitura pentru organizatia terorista.

- Președintele american Joe Biden a lasat din greșeala sa se vada ce scrie pe un bilețel primit de la consilierii sai inainte de o intalnire care a avut loc joi la Casa Alba. Consilierii i-au notat pe bilețel ce trebuie sa faca in fiecare moment al intalnirii, de la intrarea in sala de ședința și salut,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a invocat Legea privind producția militara pentru a extinde producția interna de componente pentru celule solare și a eliminat, de asemenea, tarifele la importul de celule solare din mai multe țari din Asia de Sud-Est, se precizeaza in documentele Casei Albe distribuite…

- Curg banii din SUA: Joe Biden a aprobat ajutorul pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari Curg banii din SUA: Joe Biden a aprobat ajutorul pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde…

- Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana.

- CIUCHICI – La Ciuchici, pentru construirea a doua poduri peste raul Vicinic trebuie aviz de la Cultura. Lucru de care primarul Ion Orbulescu nu știa inainte sa participe la o ședința cu toate entitațile interesate! Printre cei prezenți, oamenii Direcției pentru Cultura. Ulterior, aceștia au venit la…

- Meșterii in construcții profesioniști știu chiar și cele mai ascunse detalii despre munca lor, iar acest lucru ii ajuta sa realizeze lucrari durabile și rezistente. Pe langa ”secretele meseriei”, meșterii au in trusa lor și cateva scule și accesorii care sa ii ajute sa realizeze lucrari din cele mai…