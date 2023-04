Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul oficial a venit marți! Președintele Statelor Unite, Joe Biden, in varsta de 80 de ani, a confirmat ca va intra in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba. Campania pentru realegere a lui Joe Biden a fost lansata oficial – sub forma unui videoclip de trei minute, noteaza site-ul BBC. Clipul incepe…

- Președintele american, in vasta de 80 de ani, a declarat vineri, la finalul deplasarii oficiale in Irlanda, ca a decis sa candideze pentru al doilea mandat și ca va anunța oficial intrarea in campania de realegere „relativ curand”, potrivit Reuters . „Vom anunța relativ curand (nr. candidatura). Dar…

- Președintele rus Vladimir Putin va vizita Crimeea in data de 18 martie, la noua ani de la anexarea acestei peninsule ucrainene in urma unui referendum controversat, nerecunoscut de Occident, și dupa o invazie militara care a anticipat razboiul declanșat ulterior in Donbas. Anunțul oficial a fost facut…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…